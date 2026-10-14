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Sultanpur News: एक्सप्रेसवे पर बस डिवाइडर से टकराई, सभी यात्री सुरक्षित

Wed, 14 Oct 2026 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:34 AM IST
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Bus hits divider on expressway; all passengers safe
धनपतगंज क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बस। स्रोत-सोशल मीडिया
धनपतगंज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दिल्ली से बिहार जा रही इस बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे। सोमवार रात करीब 12:24 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीरो सरैया गांव के पास बाईं ओर की लेन में हादसा हुआ। यात्रियों के अनुसार चालक सतुहन निवासी मगतिही, लौकी, जिला मधुबनी को नींद आने के कारण बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। यूपीडा के सुरक्षा कर्मी विनय पांडेय ने बताया कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। किसी के चोटिल होने की जानकारी नहीं मिली है। दुर्घटना के बावजूद एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारु रूप से जारी रहा। संवाद
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