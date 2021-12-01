Sultanpur News: बेकाबू ट्रेलर की चपेट में आने से ईंट भट्ठा मालिक की मौत

विज्ञापन

हरिभजन सिंह का उनके गांव में ही ईंट भट्ठा संचालित है। वह शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से किसी जरूरी काम से घर से सुल्तानपुर जाने के लिए निकले थे। भादा गांव के पास पीछे से जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ग्रामीणों की मदद से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं, ईंट भट्ठा संचालक हरिभजन सिंह के तीन पुत्र हैं। तीनों पुत्र विवाहित हैं। हरिभजन की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार पिता-पुत्र जख्मीमोतिगरपुर। लखनऊ-बलिया हाईवे पर शाहपुर लपटा गांव के पास शुक्रवार सुबह ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार कुड़वार के धरावां निवासी मथुरा प्रसाद (68) व उनके पुत्र हरिश्चंद्र (35) गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक हरिश्चंद्र चला रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। वह दोनों आवश्यक कार्य से पारसपट्टी गांव जा रहे थे। घायलों को सीएचसी मोतिगरपुर पहुंचाया गया। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मोतिगरपुर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर व क्षतिग्रस्त बाइक पुलिस के कब्जे में हैं। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)