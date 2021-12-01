Sultanpur News: नहर में मिला दो दिन से लापता युवती का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 28 Aug 2026 12:18 AM IST
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धनपतगंज। हरौरा बाजार स्थित शारदा सहायक नहर पुल के नीचे बृहस्पतिवार सुबह झाड़ियों में फंसा एक युवती का शव मिला। पुलिस ने शव को नहर से निकलवाकर उसकी शिनाख्त कराई। बल्दीराय के मथाना निवासी पीयूष पाल ने शव की पहचान अपनी बहन महक (19) के रूप में की। मंगलवार शाम महक मथाना गांव के पास नहर में कूद गई थी। नहर में काफी देर तक उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका था। धनपतगंज थाने के उपनिरीक्षक रमेश मौर्या ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)
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