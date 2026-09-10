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Sultanpur News: चार दिन बाद नहर में मिला महिला व नवजात का शव

Thu, 10 Sep 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 10 Sep 2026 12:36 AM IST
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Bodies of woman and newborn found in canal after four days
विंदेश्वरीगंज। बल्दीराय के गोविंदपुर से छह सितंबर को लापता हुई गर्भवती बीही निदूरा निवासी अखिलेश कुमार की पत्नी मनीषा (24) का शव नरसिंहपुर डीह के पास बुधवार सुबह नहर में मिला।
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वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक नवजात (बालिका) का शव ग्रामीणों ने पानी में देखा। नहर में दो शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
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बीही निदूरा गांव निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि वह छह सितंबर की सुबह अपनी गर्भवती पत्नी मनीषा के साथ गोविंदपुर आधार कार्ड बनवाने के लिए गए थे। गोविंदपुर बाजार में वह अपनी पत्नी को एक स्थान पर बिठाकर कुछ खाने का सामान लाने चले गए थे। इसके बाद जब वह लौटे तो उनकी पत्नी नहीं मिलीं।
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काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। उन्होंने प्रकरण की जानकारी पीआरवी को भी दी थी। पीआरवी भी उनकी पत्नी को नहीं खोज सकी थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी।

बल्दीराय थानाध्यक्ष एमपी सिंह ने बताया कि अखिलेश ने लिखित रूप से शव की शिनाख्त की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। महिला नहर तक कैसे पहुंची जैसे बिंदुओं पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
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