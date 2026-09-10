Sultanpur News: चार दिन बाद नहर में मिला महिला व नवजात का शव

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वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक नवजात (बालिका) का शव ग्रामीणों ने पानी में देखा। नहर में दो शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।बीही निदूरा गांव निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि वह छह सितंबर की सुबह अपनी गर्भवती पत्नी मनीषा के साथ गोविंदपुर आधार कार्ड बनवाने के लिए गए थे। गोविंदपुर बाजार में वह अपनी पत्नी को एक स्थान पर बिठाकर कुछ खाने का सामान लाने चले गए थे। इसके बाद जब वह लौटे तो उनकी पत्नी नहीं मिलीं।काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चल सका। उन्होंने प्रकरण की जानकारी पीआरवी को भी दी थी। पीआरवी भी उनकी पत्नी को नहीं खोज सकी थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी।बल्दीराय थानाध्यक्ष एमपी सिंह ने बताया कि अखिलेश ने लिखित रूप से शव की शिनाख्त की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। महिला नहर तक कैसे पहुंची जैसे बिंदुओं पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।