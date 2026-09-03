Sultanpur News: हादसे में बाइक सवार बुआ की मौत, भतीजा घायल

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोनू ने हेलमेट नहीं पहना था। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक ने दुरपता को मृत घोषित कर दिया। सोनू को चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कूरेभार थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (संवाद)

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कूरेभार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर सारंगपुर के पास बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार ममरखा निवासी सोनू विश्वकर्मा (35) व उनके पीछे बैठी बुआ दुरपता (55) गंभीर रूप से घायल हो गईं।