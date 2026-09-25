Sultanpur News: युवक को गोली मारने के मामले में तीन पर एफआईआर

विज्ञापन

सरावां निवासी इशरावती के मुताबिक उनका भतीजा राजन बुधवार शाम 5:45 बजे अपनी पत्नी करिश्मा के साथ स्कूटी से अलीपुर बाजार से घर जा रहा था। आरोप है कि पंचायत भवन के पास चंदन, शुभम शुक्ल पता अज्ञात और एक अज्ञात युवक ने राजन की स्कूटी रोक ली। आरोप है कि चंदन ने असलहे से राजन पर गोली चला दी। गोली लगने से राजन घायल होकर गिर पड़ा।इसके बाद चंदन के साथी ने राजन की पत्नी करिश्मा पर हमला कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। करिश्मा ने फोन से घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन राजन को निजी साधन से सीएचसी अखंडनगर ले गए। सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।