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गोरखपुर में 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित करने का कार्यक्रम था। शासन ने अयोध्या मंडल से 100 बसों की मांग की थी, जिसमें सुल्तानपुर डिपो की 25 बसें शामिल थीं। ये बसें बृहस्पतिवार सुबह नौ से दोपहर 12 बजे के बीच गोरखपुर भेजी गईं। सुल्तानपुर डिपो के बेड़े में कुल 156 बसें हैं, जिनमें 95 निगम की हैं। 25 बसों के बाहर जाने से शुक्रवार को उपलब्ध बसों की संख्या घट गई। अखंडनगर, अयोध्या और अकबरपुर जैसे रूटों पर जाने वाले यात्रियों को समस्या हुई। स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि बसों की कमी से यात्रियों को इंतजार करना पड़ा।व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीददिल्ली से आए राजमणि को अखंडनगर जाने के लिए एक घंटे से अधिक इंतजार के बाद भी बस नहीं मिली। एआरएम सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि शुक्रवार रात तक सभी 25 बसें डिपो लौट आएंगी। शनिवार से बसों की उपलब्धता सामान्य हो जाएगी। इससे यात्रियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।