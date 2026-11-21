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सबसे अधिक मामले राजस्व से जुड़े आए। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह ने अपने विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने तहसील परिसर में लगे वीवी पैट मशीन से मतदाताओं के मतदान का डेमो भी देखा। इस दौरान पदुमरा गांव से आई अनीता ने गांव के सेक्रेटरी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत पर परिवार रजिस्टर की नकल के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार वह पति की मृत्यु के बाद रोजी-रोटी के लिए सुल्तानपुर शहर में रहने लगी। वहीं से बेटे का आधार कार्ड बन गया है। अब परिवार रजिस्टर के नकल की आवश्यकता है जिसके लिए परेशान कर रहे हैं।इस मौके पर सीएमओ डॉ. भारत भूषण, एएसपी बृज नारायण सिंह, एसडीएम प्रीति जैन, तहसीलदार उमेश चंद्र यादव, कोतवाल विवेक राय, थानाध्यक्ष अखंड देव मिश्रा सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।अपात्रों को आवास योजना का लाभ देने का आरोपग्राम पंचायत चौरे (भरसारे) निवासी विजय अजय और हौसिला ने ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत में दर्जनों अपात्रों को आवास योजना का लाभ दिया गया है, जबकि कई पात्र परिवार आज भी योजना से वंचित हैं। 17 अक्तूबर को समाधान दिवस में शिकायत की गई थी। जांच खंड विकास अधिकारी को सौंपी गई, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गलत रिपोर्ट लगाकर मामले का निस्तारण कर दिया गया।फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोपमीरपुर सरैया निवासी विजेंद्र पांडेय ने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित ने विपक्षियों पर आपसी रंजिश के चलते झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि एक मुकदमे में न्यायालय से राहत मिलने के बाद विपक्षियों ने कथित तौर पर साजिश के तहत फिर प्राथमिकी दर्ज करा दी। परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने एसपी से मामले की निष्पक्ष विवेचना कराने, परिवार को सुरक्षा देने और दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की मांग की।खाद की उपलब्धता व धान खरीद का डीएम ने जाना हालजिलाधिकारी ने बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति अठैसी का निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीद के विषय में प्रभारी प्रदीप मिश्रा से जानकारी ली। किसानों से वार्ता कर असुविधाओं के बारे में जाना। शनिवार तक समिति पर पांच किसानों से 174 क्विंटल धान खरीद पाई गई। खाद के भंडारण का डीएम और सीडीओ ने निरीक्षण किया। एआर कोऑपरेटिव के पास प्राइवेट दुकानों पर उपलब्ध खाद की लिस्ट न दिखा पाने पर फटकार लगाई। डीएम ने जिला विपणन निरीक्षक को निर्देशित किया कि जिन केंद्रों पर धान की खरीद शून्य हो उसकी लिस्ट उन्हें उपलब्ध कराएं।