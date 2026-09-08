Sultanpur News: टीसीएस में केएनआईटी के 24 विद्यार्थियों का चयन

विज्ञापन



सीडीसी प्रभारी प्रो. डीएल गुप्ता ने बताया कि विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता, मेहनत और प्रतिभा के साथ कॅरिअर विकास प्रकोष्ठ (सीडीसी) के प्रयासों का इसमें अहम योगदान रहा। सीडीसी लगातार विद्यार्थियों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दे रहा है। अतिरिक्त प्रभारी डॉ. एसपी गंगवार के नेतृत्व में चल रहे प्रयासों की संस्थान निदेशक डॉ. आरके उपाध्याय ने सराहना की। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विज्ञापन

सुल्तानपुर। कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान (केएनआईटी) के विद्यार्थियों ने कैंपस प्लेसमेंट में शानदार सफलता हासिल की है। प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की ओर से आयोजित परिसर भर्ती अभियान में वर्ष 2027 बैच के 24 विद्यार्थियों का डिजिटल और निंजा पदों के लिए चयन हुआ है।