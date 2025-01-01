Sonebhadra News: पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, साथी गंभीर

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करमा थाना क्षेत्र के बारी महेवा गांव निवासी सुभाष चंद्र का पुत्र किशन अपने दोस्त राजेश के साथ पिकनिक मनाने डोंगिया जलाशय गया था। वहां से धंधरौल बांध चले गए। देर शाम करीब साढ़े सात बजे लौटते समय रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहजौर गांव के पास दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए।आसपास के लोगों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने किशन को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजेश को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति के कारण वाराणसी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवारीजन भी अस्पताल पहुंच गए। किशन की मौत से पत्नी और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। घायल युवक का उपचार चल रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।