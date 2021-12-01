Sonebhadra News: हिंसा का दावानल जब बस्तियां जलाए, मुझे तुम याद आए...

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प्रद्युम्न त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दोनों महापुरुषों को नमन किया। संचालक अशोक तिवारी ने ''हिंसा का दावानल जब बस्तियां जलाए, मुझे तुम याद आए...'' सुनाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। अब्दुल हई ने ''फिर वही मंजर दिखाए जा रहे हैं, मुफलिसों के घर जलाए जा रहे हैं...'' सुनाकर श्रोताओं की वाहवाही बटोरी। आयोजक विकास वर्मा बाबा ने ''अल्ला और भगवान की बातें, कभी-कभी दिख भी जाती हैं, हिंदी हिंदुस्तान की बातें...'' सुनाकर समां बांध दिया।मुख्य अतिथि विनोद चौबे ने गांधी और शास्त्री को नमन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। डॉ. श्याम बिहारी तिवारी ने साबरमती आश्रम की यात्रा के संस्मरण साझा किए और गांधी जी को अतुलनीय संत बताया। अध्यक्षता कर रहे रामनाथ शिवेंद्र ने दोनों महापुरुषों के विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर अशोक विश्वकर्मा, नंदकिशोर, ऋषभ त्रिपाठी, जयशंकर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।