वाराणसी: रावण दहन तक बंद रहेंगे बरेका के सभी गेट, पास से मिलेगा प्रवेश

केंद्रीय खेल मैदान में होगा रावण दहन

बरेका के केंद्रीय खेल मैदान में विजयादशमी समारोह शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। इसमें भव्य रूपक का मंचन और आकर्षक आतिशबाजी के बाद रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरेका के महाप्रबंधक आशुतोष पंत होंगे।



समारोह में 70 फीट ऊंचे रावण, 65 फीट ऊंचे कुंभकरण और 60 फीट ऊंचे मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। विजयादशमी पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।