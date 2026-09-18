Sonebhadra News: किशोरी का अपहरण कर बेचा, बंधक बनाकर यौन शोषण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:45 PM IST
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के अपहरण, दुष्कर्म और मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा करने के बाद करीब सात महीने तक अलग-अलग स्थानों पर बंधक बनाकर रखा गया। इस मामले में नाबालिग के अपहरण की प्राथमिकी पहले से दर्ज है। पुलिस अन्य आरोपों की जांच कर रही है।
शुक्रवार को दी गई तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी 20 मार्च 2026 को लापता हो गई थी। मुख्य आरोपी समेत उसके सहयोगियों पर बहला-फुसलाकर ले जाने और बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया गया है। महिला का यह भी आरोप है कि नाबालिग को गाजीपुर निवासी एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया गया था। वहां उसे कई महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और अन्य आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म व शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने गत बृहस्पतिवार को सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग को खोज लिया। कोतवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि अपहरण की प्राथमिकी दर्ज है। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में नाबालिग का बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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शुक्रवार को दी गई तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी 20 मार्च 2026 को लापता हो गई थी। मुख्य आरोपी समेत उसके सहयोगियों पर बहला-फुसलाकर ले जाने और बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया गया है। महिला का यह भी आरोप है कि नाबालिग को गाजीपुर निवासी एक व्यक्ति के हाथों बेच दिया गया था। वहां उसे कई महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और अन्य आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म व शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने गत बृहस्पतिवार को सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग को खोज लिया। कोतवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि अपहरण की प्राथमिकी दर्ज है। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में नाबालिग का बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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