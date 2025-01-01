Sonebhadra News: बीआरडी पीजी कॉलेज में छात्रों ने ली सपा की सदस्यता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:15 AM IST
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दुद्धी। भाऊराव देवरस राजकीय पीजी कॉलेज में बुधवार को समाजवादी पार्टी की छात्रसभा की ओर से पीडीए जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम का नेतृत्व सपा दुद्धी विधानसभा छात्रसभा अध्यक्ष अजय यादव ने किया। कार्यक्रम प्रभारी अखिलेश यादव (जिज्ञासु) की प्रमुख उपस्थिति रही। दुद्धी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष परमजीत सिंह, ओबरा डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सतीश यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने छात्रों को सपा के पूर्व कार्यकाल में संचालित विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही युवाओं से सामाजिक और लोकतांत्रिक मुद्दों के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई।
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