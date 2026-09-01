Sonebhadra News: सपा का जनसंपर्क अभियान शुरू
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:58 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:58 PM IST
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समाजवादी पार्टी की तरफ से मंगलवार को रॉबर्ट्सगंज नगर के बूथ संख्या 14 से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। यह अभियान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना है।
सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली महंगी हो गई है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ और दवाएं भी महंगी हो गई हैं। प्रमोद यादव ने समाजवादी पेंशन योजना बंद करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने वादा किया कि सपा सरकार बनने पर माता-बहनों को प्रति वर्ष 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इंटर पास छात्रों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। गोपाल गुप्ता ने भाजपा सरकार को पीडीए विरोधी बताया। उन्होंने जनता से ऐसी सरकार को हटाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस अभियान में कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इनमें माया भारती, सुशीला भारती, कल्याणी कोल, दीपक, जुनैद अंसारी और सुरेश अग्रहरि शामिल रहे।
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सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली महंगी हो गई है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ और दवाएं भी महंगी हो गई हैं। प्रमोद यादव ने समाजवादी पेंशन योजना बंद करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने वादा किया कि सपा सरकार बनने पर माता-बहनों को प्रति वर्ष 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इंटर पास छात्रों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। गोपाल गुप्ता ने भाजपा सरकार को पीडीए विरोधी बताया। उन्होंने जनता से ऐसी सरकार को हटाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस अभियान में कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इनमें माया भारती, सुशीला भारती, कल्याणी कोल, दीपक, जुनैद अंसारी और सुरेश अग्रहरि शामिल रहे।
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