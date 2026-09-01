Sonebhadra News: उफनाए नाले को पार करने में बालक बहा

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बराक गांव और सठही गांव के बाॅर्डर पर पहाड़ी नाले के ऊपर रपटा बना हुआ है। भारी बारिश के चलते रपटे के ऊपर से तेज पानी बह रहा था। बताते हैं कि सुबह करीब नौ बजे सठही गांव निवासी पिंटू सोनकर का पुत्र शिवम (9) तेज बहाव वाले पानी में से रपटे वाली सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान वह तेज बहाव में फंसकर बहने लगा। शिवम को बचाने के लिए गांव वाले तत्काल नाले में कूदे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना पाकर शाहगंज चौकी इंचार्ज राहुल पांडेय मौके पर पहुंचे। चोपन से गोताखोर को बुलवाया गया। काफी मशक्कत के बाद तीन बजे के करीब नाले से पचास मीटर दूर शव मिला। एसओ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज लोढ़ी भेजा गया है।

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बराक गांव में मंगलवार को उफनाया नाला पार करते समय शिवम सोनकर (9) बह गया। करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।