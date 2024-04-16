सोनभद्र: सड़क पार कर रहे बछड़े से टकराई बाइक, एक की मौत; पूर्व विधायक का चालक गंभीर

सलैया गांव के पास अचानक सड़क पार कर रहा बछड़ा बाइक के सामने आ गया। बाइक उससे टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राजेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।



ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया

हादसे के बाद रास्ते से गुजर रहे लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल अतुल दुबे को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।



पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी पुलिस

प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।