दुश्वारियों का सफर: बस के लिए महिलाओं ने घंटों किया इंतजार, धक्कामुक्की कर हुईं सवार; प्राइवेट वाहन ही सहारा

जिम्मेदारों को कोसते रहे यात्री

रोडवेज प्रशासन की दुर्व्यवस्था से यात्री बेहाल नजर आए। करीब सवा दो बजे तेलगुड़वा होते हुए कोन-विंढमगंज जाने वाली रोडवेज बस पहुंची। वहीं ढ़ाई बजे हाथीनाला, दुद्धी होते हुए विंढमगंज जाने वाली रोडवेज बस आई। दोनों बसों के आते हुए यात्रियों से भर गई। स्थिति यह रही कि धक्का-मुक्की के बीच लोगों को सफर तय करना पड़ा। लंबी दूरी और महत्वपूर्ण ग्रामीण रूटों पर अतिरिक्त बसों का संचालन नहीं होने से यात्री व्यवस्था को कोसते नजर आए।



यात्रियों का कहना था कि यदि बसें उपलब्ध थीं तो उनका ग्रामीण मार्गों पर संचालन क्यों नहीं किया गया। स्टेशन परिसर में बसों के खड़े रहने और दूसरी ओर यात्रियों के परेशान होने से रोडवेज प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े हुए। यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन से रक्षाबंधन के मद्देनजर आगामी दो दिन चलने वाली निशुल्क बसों का संचालन सभी रुटों पर किए जाने की मांग की है। ताकि रक्षाबंधन के पर्व पर यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।