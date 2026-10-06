विकास की कीमत: एमपी के पावर प्लांट की राख से घुट रहीं यूपी की सांसें, सिंगरौली से सोनभद्र तक धूल का सफर

पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में स्थित पावर प्लांट से निकलने वाली राख के परिवहन ने यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या बढ़ा दी है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नियमों के अनुपालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सड़कों पर उड़ती राख से धूल का गुबार उठ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर में भी कई जगह दृश्यता प्रभावित हो रही है। बदहाल स्थिति के बावजूद जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

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