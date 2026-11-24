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चुर्क। बाल अपराधों की रोकथाम, बच्चों के संरक्षण और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके तहत स्कूलों में बाल विवाह और पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। सोमवार को पुलिस लाइन चुर्क में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) और मानव तस्करी रोधी इकाई (एएचटीयू) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक में इस पर जोर दिया गया। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा हुई। किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में पीड़िताओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। इसके अलावा पॉक्सो मामलों में प्रारूप (क) और प्रारूप (ख) भरने तथा बाल विवाह और बाल अपराधों की रोकथाम के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। सीओ ने विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने पर जोर दिया। उन्होंने बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विवेचकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में बाल कल्याण समिति के सदस्य, डिप्टी सीएमओ, श्रम निरीक्षक, चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बालिका गृह की अधीक्षिका, वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक तथा एएचटीयू और एसजेपीयू के अधिकारी व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।