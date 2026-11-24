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सोनभद्र। जिले की कोई भी विधानसभा सीट व्यय के लिहाज से संवेदनशील श्रेणी में नहीं है। इसके बावजूद निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अवैध नकदी, शराब, मादक पदार्थ और अन्य सामग्री के वितरण पर निगरानी रखी जाए। सोमवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में हुई जिला व्यय संवेदनशील कमेटी की बैठक में यह निर्देश दिए गए। बैठक में आबकारी, राज्य कर एवं वाणिज्य कर, आयकर, पुलिस विभाग, जिला अग्रणी बैंक और नोडल व्यय अधिकारी के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी विभागों ने अपने इनपुट साझा किए। उनके अनुसार जिले का कोई भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व्यय के दृष्टिकोण से संवेदनशील नहीं है। इस संबंध में सभी निगरानी एजेंसियों से लिखित रिपोर्ट भी ली गई। डीएम ने निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य धातुओं, आभूषणों या अन्य सामग्री के वितरण की जानकारी मिलने पर तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करें। सभी एजेंसियां आपसी समन्वय से सतर्कता और निगरानी बनाए रखें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभनमुक्त तरीके से संपन्न हो सके। सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने सोमवार को ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और उनके बैकअप की जांच की। संबंधित अधिकारियों को परिसर में नियमित साफ-सफाई कराने और निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि निर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थित और सुरक्षित रखी जाएं। निरीक्षण के दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल मौजूद रहे।