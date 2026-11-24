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सोनभद्र। करमा थानाक्षेत्र के केकराही के पास छह दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल प्रदीप पटेल (25) की भी मौत हो गई। हादसे में उसके जीजा राजेश पटेल (32) की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल प्रदीप का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। सोमवार सुबह उसने भी दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। डेहरी कला निवासी प्रदीप की बहन छठ पूजा पर मायके आई हुई थीं। उन्हें लेने के लिए चोपन थाना क्षेत्र के कुरहुल निवासी जीजा राजेश पटेल आए थे। इसी सिलसिले में प्रदीप जीजा के साथ बाइक से केकराही बाजार खरीदारी करने गया था। जरूरी सामान लेने के बाद दोनों रास्ते में पड़ने वाली एक रिश्तेदारी से होते हुए डेहरी कला लौट रहे थे। केकराही बाजार से आगे बढ़ते ही मिर्जापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल प्रदीप को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। छह दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सोमवार सुबह उसकी भी मौत हो गई। प्रदीप तीन भाइयों में मझला था। उसकी शादी नहीं हुई थी। पिता का पहले ही निधन हो चुका था। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।