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सोनभद्र। राष्ट्रीय लोकदल की युवा इकाई के जिलाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद प्रशांत सिंह ने शनिवार को समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पटेल और प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत की थी। इसके बावजूद प्रदेश नेतृत्व की ओर से उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए लगातार आर्थिक दबाव बनाया जाता था। प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली के चलते उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने युवा प्रदेश अध्यक्ष पर सवर्ण विरोधी मानसिकता के तहत काम करने का आरोप भी लगाया है।