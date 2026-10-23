Sonebhadra News: सोनभद्र डांडिया नाइट में देर रात तक झूमे

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद, विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह और आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस मौके पर रूबी प्रसाद ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परिचित होती है। साथ ही सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और उत्सव का आनंद बढ़ाने में भी ऐसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में तनू रावत ,आरजे महिमा और एंकर वर्षा ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। महिलाएं चनिया-चोली और पुरुष कुर्ता-पायजामा पहनकर पारंपरिक अंदाज में डांडिया खेलते नजर आए। फिल्मी गाने पर पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। इस मौके पर तरुण महिला केशरवानी क्लब की अध्यक्ष श्वेता केसरी, शालिनी केसरी, बिना केसरी, आशीष केसरी, बालद केशरी, निखिल केसरी, विशाल जायसवाल, डॉ.अनुपमा सिंह, डॉ.लक्ष्मी, सौरभ अग्रवाल आदि रहे।

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तरुण महिला केसरवानी क्लब की ओर से बुधवार देर शाम सिविल लाइन रोड स्थित एक होटल परिसर में सोनभद्र डांडिया नाइट 3.0 का भव्य आयोजन किया गया। इसमें महिला-पुरुष ने भजन और फिल्मी गीतों की धुन पर जमकर धमाल मचाया। रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों ने डांडिया स्टिक के साथ आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए।