Sonebhadra News: भैयादूज पर बहनों ने भाइयों को लगाया तिलक, मांगी खुशहाली

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बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर अपना स्नेह जताया। भैयादूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है।इस दिन बहनों ने घरों में गोबर से चौक बनाकर पूजन सामग्री सजाई। इसके बाद भाइयों को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाया और पारंपरिक रीति-रिवाज से पूजा की। बहनों ने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से भाइयों के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाया। आरती उतारकर उनकी दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की। पर्व की खुशियां साझा करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले भाई-बहन भी एक-दूसरे के घर पहुंचे। पूरे जिले में त्योहार को लेकर उत्साह बना रहा।