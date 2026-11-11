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Sonebhadra News: भैयादूज पर बहनों ने भाइयों को लगाया तिलक, मांगी खुशहाली

Wed, 11 Nov 2026 10:52 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:52 PM IST
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On Bhai Dooj, sisters applied a tilak to their brothers and prayed for their well-being.
रॉबर्ट्सगंज सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को भैयादूज का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में पर्व की तैयारियां शुरू हो गई थीं। नगर के अंबेडकर नगर, रामसरोवर तालाब, सिविल लाइन रोड, बाइपास रोड, अकड़हवा पोखरा और शिव मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने समूह में बैठकर विधि-विधान से पूजन किया।
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बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर अपना स्नेह जताया। भैयादूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है।
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इस दिन बहनों ने घरों में गोबर से चौक बनाकर पूजन सामग्री सजाई। इसके बाद भाइयों को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाया और पारंपरिक रीति-रिवाज से पूजा की। बहनों ने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से भाइयों के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाया। आरती उतारकर उनकी दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की। पर्व की खुशियां साझा करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले भाई-बहन भी एक-दूसरे के घर पहुंचे। पूरे जिले में त्योहार को लेकर उत्साह बना रहा।
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