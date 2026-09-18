फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   New Lions Club team sworn in; Ajit Singh Bhandari becomes President.

Sonebhadra News: लायंस क्लब की नई टीम ने ली शपथ, अजीत सिंह भंडारी बने अध्यक्ष

Fri, 18 Sep 2026 12:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
New Lions Club team sworn in; Ajit Singh Bhandari becomes President.
रॉबर्ट्सगंज गेंगुआर ​स्थित एक होटल में लायंस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में दीप प्रज्जवलित करते अ
सोनभद्र। लायंस क्लब रॉबर्ट्सगंज का 51वां शपथ ग्रहण समारोह एक होटल में बृृहस्पतिवार को आयोजित किया गया। मंडलाध्यक्ष उदय चंदानी के नेतृत्व में हुए समारोह में नई टीम के अध्यक्ष अजीत सिंह भंडारी, सचिव सुशील पाठक, कोषाध्यक्ष पवन कुमार जैन समेत पूरी कार्यकारिणी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उप मंडलाध्यक्ष प्रथम उमेश चंद्र कक्कड़, उप मंडलाध्यक्ष द्वितीय श्याम बाबू, पीडीजी लायन जेएन श्रीवास्तव और पीडीजी हरीश अग्रवाल ने नई टीम के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में लायंस क्लब ओबरा और लायंस क्लब रॉबर्ट्सगंज कैमूर के सदस्यों ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। आशु सिंह ने ध्वज वंदना की, जबकि दया सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। पद ग्रहण समारोह के चेयरमैन पुनीत जैन और किशोरी सिंह ने व्यवस्थाएं संभालीं। विमल अग्रवाल ने अतिथियों के प्रति आभार जताया। समारोह के दौरान मंडलाध्यक्ष उदय चंदानी ने एक जरूरतमंद व्यक्ति को ट्राई साइकिल भेंट की। इस अवसर पर परमेश जैन, विमल जेसी, जोन चेयरपर्सन अश्वनी मिश्रा, बृजेश तिवारी, अजीत जायसवाल, अमित जायसवाल, घनश्याम सिंघल, अशोक गुप्ता, संगम गुप्ता, एसपी सिंह, रीता अग्रवाल, राधिका सिंह, शीला जैन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed