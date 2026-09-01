फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Mother and son granted bail in case involving molestation of a minor and criminal intimidation.

Sonebhadra News: नाबालिग से छेड़खानी और धमकी के मामले में मां-बेटे को मिली जमानत

Tue, 01 Sep 2026 10:54 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Mother and son granted bail in case involving molestation of a minor and criminal intimidation.
घोरावल थाना क्षेत्र में नाबालिग से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी मां-बेटे को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला की अदालत ने जमानत दे दी। सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो-दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन


अदालत के समक्ष प्रस्तुत मामले के अनुसार घोरावल थाना क्षेत्र की एक महिला ने गत 17 मई को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को आजाद वर्ष 2023 में बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में युवक दोबारा उसकी बेटी से बातचीत करने लगा। इसकी जानकारी होने पर 16 मई को वह अपनी बेटी को लेकर युवक के घर पहुंची, जहां आरोपी आजाद के भाई अनिल और उसकी मां मीना ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने अनिल व मीना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की गाली-गलौज, धमकी देने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। उनकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी का अभियोजन ने विरोध करते हुए मामले को गंभीर प्रकृति का बताया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है और अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि अंतरिम जमानत के दौरान आरोपियों ने उसका दुरुपयोग किया। अदालत ने यह भी माना कि आरोपित धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है। ऐसे में उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए सशर्त जमानत दी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed