फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Man dies after being hit by train

Sonebhadra News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

Tue, 13 Oct 2026 12:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Man dies after being hit by train
चोपन थाना क्षेत्र के सलखन के मृतक- कमलेश कुमार-(फाइल फोटो)स्रोत परिजन
सलखन। चोपन थाना क्षेत्र के सलखन स्थित चुड़िहर मंदिर के समीप रविवार देर रात मुरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव की शिनाख्त की और आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान कमलेश (35) पुत्र रामजीवन के रूप में हुई है। अगोरी रेलवे स्टेशन के बड़े बाबू रामानंद के अनुसार, रविवार देर रात करीब 1:40 बजे मुरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि कमलेश मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। परिवार में उसकी दो बेटियां और दिव्यांग मां हैं। कमलेश की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आजीविका का सहारा छिन जाने से परिजनों के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। युवक किन परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आया, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो सकी है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। रेलवे पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed