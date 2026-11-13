Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Mampi and Utkarsh secure first place in block-level chess competition

Sonebhadra News: ब्लॉक स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में माम्पी और उत्कर्ष प्रथम

Fri, 13 Nov 2026 12:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Mampi and Utkarsh secure first place in block-level chess competition
कोन। ब्लॉक स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय रोरवा की माम्पी और प्राथमिक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय बगिया के उत्कर्ष ने प्रथम स्थान हासिल किया। दोनों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रतियोगिता बृहस्पतिवार को आयोजित हुई, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर विजेता रहे बच्चों ने प्रतिभाग किया। जूनियर वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय रोरवा के आर्यश कुमार और प्राथमिक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय रोरवा के आदर्श कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के समापन पर एबीआरसी दिलीप चौरसिया और वरिष्ठ अध्यापक श्रवण कुमार ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। एबीआरसी ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर चयनित बच्चे अब जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed