Sonebhadra News: लायंस क्लब ने कंपोजिट विद्यालय के शिक्षकों को किया सम्मानित

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चुर्क। शिक्षक दिवस पर शनिवार को कंपोजिट विद्यालय मुसही में लायंस क्लब की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षकों को अंगवस्त्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान शिक्षकों के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की गई। सम्मानित होने के बाद शिक्षकों ने लायंस क्लब के सदस्यों के प्रति आभार जताया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रधानाध्यापक इंदु प्रकाश सिंह, सहायक अध्यापक तौलन सिंह, धर्मेंद्र यादव, विवेकानंद शुक्ला, दिलीप शुक्ला, सोनू गुप्ता, नीरज तथा सहायक अध्यापिकाएं प्रियंका श्रीवास्तव, नीलिमा सिंह, पूजा तिवारी, उत्तमा चतुर्वेदी, श्वेता और सरिता शामिल रहीं।