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सोनभद्र। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर शनिवार को महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके सामाजिक योगदान को याद किया। संगोष्ठी में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले भारतीय समाज के प्रख्यात समाज सुधारक और लेखक थे। उन्होंने गरीबों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीड़ित समाज के अधिकारों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष गीता गौर एडवोकेट ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले महिलाओं का सम्मान करते थे। संगोष्ठी में अनिल प्रधान, मन्नू पांडेय, राधा सिंह और किरण कुशवाहा ने भी विचार व्यक्त किए। इसके अलावा आनंद पटेल, रीना राय, हिदायत उल्ला खान, सत्यम पांडेय, अतुल दुबे और विवेक सिंह पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिव कुमारी, अभय यादव, मोहम्मद कलाम, चिंता, शिताबी, सुशीला और पुष्पा ने भी श्रद्धांजलि दी। संगोष्ठी के अंत में सद्गुरु, निशा और शबाना सहित अन्य लोगों ने भी महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन और उनके संघर्षों को याद किया।