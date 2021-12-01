फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Jayant's team emerges champion in inter-zonal chess tournament.

Sonebhadra News: अंतरक्षेत्रीय शतरंज स्पर्धा में जयंत की टीम चैंपियन

Sat, 03 Oct 2026 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Jayant's team emerges champion in inter-zonal chess tournament.
एनसीएल की कृष्णशिला कोयला परियोजना में आयोजित तीन दिवसीय अंतरक्षेत्रीय शतरंज प्रतियोगिता में जयंत की टीम चैंपियन रही। प्रतियोगिता टीम चैंपियनशिप और एकल वर्ग में हुई, जिसमें एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं और इकाइयों की 13 टीमों के 61 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
विज्ञापन

टीम चैंपियनशिप में जयंत परियोजना की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि निगाही परियोजना की टीम उपविजेता रही। एकल वर्ग में निगाही के अंकित गुप्ता प्रथम, जयंत के कुलश्रेष्ठ द्वितीय और उपेंद्र पांडेय तृतीय स्थान पर रहे। दुद्धीचुआ के श्रवण सिंह चौथे और एनसीएल मुख्यालय के प्रदीप पटेल पांचवें स्थान पर रहे।
विज्ञापन

समापन समारोह में महाप्रबंधक (मानव संसाधन/कल्याण) राजेश त्रिवेदी, कंपनी जेसीसी सदस्य अशोक मिश्रा व बीएन सिंह, परियोजना अधिकारी (कृष्णशिला) समुद्र गुप्त, परियोजना के विभागाध्यक्ष, एनसीएल स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सदस्य, श्रमिक संघ के प्रतिनिधि समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

राजेश त्रिवेदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि शतरंज पूर्व नियोजन, निरंतर प्रयास और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने वाला खेल है। इससे खिलाड़ियों में रणनीतिक सोच, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता का विकास होता है। एनसीएल में वर्षभर क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, कैरम, शतरंज, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स समेत विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनका उद्देश्य कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed