Sonebhadra News: राजमिस्त्री ने ही दुकान में नकब लगाकर उड़ाए थे 81,300 रुपये, 12 घंटे में गिरफ्तार

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चोपन। जुगैल थाना क्षेत्र के गोठानी गांव में परचून की दुकान में नकब लगाकर हुई चोरी का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 81,300 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए चालान कर दिया गया। गोठानी निवासी राजेश कुमार केसरी उर्फ गुड्डू की परचून की दुकान की पिछली दीवार में शुक्रवार रात नकब लगाकर गल्ले में रखे रुपये चोरी कर लिए गए थे। दुकानदार की तहरीर पर शनिवार की रात करीब आठ बजे जुगैल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि दुकानदार के मकान में निर्माण कार्य कर रहा राजमिस्त्री बेचू घटना से पहले दुकान पर आया था। उस दौरान उसने दुकानदार को नोटों की गड्डियां बनाकर गल्ले में रखते देखा था। जुगैल थानाध्यक्ष शिव प्रताप वर्मा ने बताया कि दुकान बंद होने के बाद आरोपी ने पिछली दीवार में नकब लगाकर नकदी चोरी कर ली। सुरागरसी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रविवार सुबह साढ़े सात बजे के आसपास गोठानी स्थित बिजुल नदी पुल से गोठानी निवासी बेचू को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की पूरी रकम 81,300 रुपये बरामद हुई।