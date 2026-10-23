फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Inauguration of a three-day youth leadership training program

Sonebhadra News: तीन दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण का शुभारंभ

Fri, 23 Oct 2026 11:09 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Inauguration of a three-day youth leadership training program
म्योरपुर के गोविंदपुर स्थित बनवासी सेवा आश्रम में युवा नेतृत्व प्रशिक्षण में मौजूद लोग
स्थानीय ब्लॉक के गोविंदपुर स्थित वनवासी सेवा आश्रम में बृहस्पतिवार को तीन दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को सांविधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के साथ संगठन निर्माण तथा ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करना है।
विज्ञापन

‘वी द पीपल अभियान’ से जुड़े मुख्य वक्ता अमीनुद्दीन और रसना ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया। सामूहिक चर्चा, समूह गतिविधियों और सहभागितापूर्ण अभ्यासों के जरिए युवाओं को अपने विचार रखने, स्थानीय समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन

प्रशिक्षण के दौरान श्रमदान, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नारा लेखन एवं उद्घोष, प्राकृतिक प्रार्थना और सर्वधर्म प्रार्थना जैसी गतिविधियां भी की जाएंगी। इन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, आपसी सहयोग, एकता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

परियोजना प्रबंधक प्रदीप पांडेय ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवाओं को गांव की समस्याओं की पहचान करने, ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी निभाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तैयार करना है। इससे युवा अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। कार्यक्रम के आयोजन एवं संचालन में प्रदीप पांडेय के साथ सौरभ कुमार, चंद्रवती बहन, कैलाश प्रसाद और प्रीति सहयोग कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed