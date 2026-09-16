फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   I will come home as a bride and nurture the family then she ran off with 1.60 lakh

Sonebhadra News: घर में दुल्हन बनकर आऊंगी, परिवार संवार दूंगी फिर 1.60 लाख लेकर भागी

Wed, 16 Sep 2026 11:32 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
I will come home as a bride and nurture the family then she ran off with 1.60 lakh
सोनभद्र/वैनी। रायपुर थाना क्षेत्र में गुजरात के युवक को शादी के बहाने सोनभद्र बुलाकर ठगी करने वाले गिरोह की दूसरी सदस्य मधु पांडेय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गिरोह के ठगी के तरीके से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं।
विज्ञापन

आरोप है कि दुल्हन बनी युवती ने शादी से पहले पीड़ित, उसकी मां और भांजी से फोन पर बात कर भरोसा जीता था। उसने यहां तक कहा था कि दुल्हन बनकर घर में आऊंगी तो परिवार को संवार दूंगी। तलाकशुदा पीड़ित और उसका परिवार उसकी बातों के झांसे में आ गया। आरोप है कि शादी के लिए सोनभद्र पहुंचे युवक और उसके परिवार से खुद को नक्सलियों का रिश्तेदार बताकर दो लाख रुपये की मांग की गई। 1.60 लाख रुपये देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मामले में पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बनासकाठा (गुजरात) जिले के कोटडा चित्रासनी निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब चार माह पहले उसका परिचय टेंगरा मोड़, वाराणसी निवासी बताने वाली मधु पांडेय से हुआ था। मधु ने भरोसा दिया कि वह उसकी शादी अच्छी लड़की से करा देगी। इसके बदले दो लाख रुपये देने की बात कही गई। राजी होने पर उसने तीन लड़कियों की तस्वीरें भेजीं। इनमें एक लड़की पसंद आने पर उसका नाम नेहा पांडेय बताया गया। इसके बाद नेहा ने राजेश से फोन पर बातचीत शुरू कर दी। भरोसा बढ़ाने के लिए उसने राजेश की मां और भांजी से भी बात की। बातचीत में उसने भरोसा दिया कि शादी के बाद वह घर को संभाल लेगी और परिवार को संवार देगी। बात तय होने के बाद राजेश को आठ सितंबर को टेंगरा मोड़ बुलाया गया। वहां से उसे रॉबर्ट्सगंज लाकर एक बैंक्वेट में ठहराया गया। 10 सितंबर को उसे खलियारी बाजार ले जाया गया। वहां अशोक नाम के व्यक्ति से मुलाकात कराई गई और उसे दुल्हन का चाचा बताया गया। एक महिला को दुल्हन की मां बताया गया। फिर वन देवी मंदिर में शादी हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed