Sonebhadra News: सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को पितृशोक

विज्ञापन

सदर तहसील में प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त और कलेक्ट्रेट में लंबे समय तक नाजिर का दायित्व संभाल चुके प्रकाश गिरि के पिता का मंगलवार को निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके दो पुत्र हैं। वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार देर शाम तक आमडीह स्थित आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।