Sonebhadra News: सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को पितृशोक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:50 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
सदर तहसील में प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त और कलेक्ट्रेट में लंबे समय तक नाजिर का दायित्व संभाल चुके प्रकाश गिरि के पिता का मंगलवार को निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके दो पुत्र हैं। वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार देर शाम तक आमडीह स्थित आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।
विज्ञापन