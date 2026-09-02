फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Flood: Saryu waters rise onto the road to Sonaura; education of 2,000 children disrupted.

बाढ़ : सोनौरा जाने वाले मार्ग पर चढ़ा सरयू का पानी, दो हजार बच्चों की पढ़ाई हुई ठप

Wed, 02 Sep 2026 11:18 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Flood: Saryu waters rise onto the road to Sonaura; education of 2,000 children disrupted.
इस्माइलपुर जाने वाले संपर्क मार्ग पर तेज बहाव में लड़खड़ाया साइकिल लिए युवक। संवाद
सरयू के जलस्तर में बढ़ाव से देवारा क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महुला-गढ़वल बांध से मानिकपुर और सोनौरा जाने वाले संपर्क मार्ग पर पानी चढ़ गया है। दोनों मार्गों पर नावें चल रही हैं।
विज्ञापन

महुला-गढ़वल बांध से इस्माइलपुर जाने वाले संपर्क मार्ग पर भी पानी भर गया है। इसके चलते रौनापार के विभिन्न स्कूलों के करीब दो हजार छात्र-छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी है।
विज्ञापन

जिला प्रशासन के अनुसार, मंगलवार की शाम चार बजे बदरहुआ नाले का जलस्तर 71.19 मीटर दर्ज किया गया था, जो बुधवार को 17 सेंटीमीटर बढ़कर 71.36 मीटर हो गया। वहीं, डिघिया नाले का जलस्तर मंगलवार को 70.46 मीटर था, जो बुधवार को 20 सेंटीमीटर बढ़कर 70.66 मीटर पहुंच गया। बदरहुआ नाले का खतरा बिंदु 71.68 मीटर है। इस तरह बुधवार को पानी खतरे के निशान से महज 32 सेंटीमीटर नीचे रहा। डिघिया नाले का खतरा बिंदु 70.40 मीटर है और बुधवार को जलस्तर खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। बदरहुआ नाले का न्यूनतम जलस्तर 70.25 और अधिकतम 73.52 मीटर दर्ज है। वहीं, डिघिया नाले का न्यूनतम जलस्तर 68.90 और अधिकतम 72.59 मीटर है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नदी के जलस्तर में बढ़ाव से इस्माइलपुर देवारा, देवरा अचल नगर, जगन्नाथ का पूरा, पंडित का पूरा, सीताराम का पूरा, मुखलाल का पूरा, ठीकहिया, छोटी ठीकहिया और मोती का पूरा समेत कई गांवों के लोगों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों के कक्षा एक से पांच तक के बच्चे प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर में पढ़ने जाते हैं, लेकिन निजी स्कूल, नर्सरी स्कूल और इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पानी के तेज बहाव के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। रौनापार क्षेत्र के धीरज स्मारक स्कूल, चिल्ली राम स्कूल, सरदार पटेल इंटर कॉलेज, तिलक रतन इंटर कॉलेज और सोर्स इंटर कॉलेज में इन गांवों के बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीण संदीप यादव ने बताया कि करीब दो हजार बच्चे इस मार्ग से प्रतिदिन आते-जाते हैं।

इस्माइलपुर गांव निवासी सर्वेश यादव ने बताया कि दो दिन पहले गांव के बैरागी यादव (53) की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें चारपाई पर लेटाकर बांध तक ले जाया गया। वहां से एंबुलेंस के जरिये अस्पताल पहुंचाया गया। वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं। कहा कि छोटे बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed