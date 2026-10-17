Sonebhadra News: फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर धमकी देने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

रेणुकूट। सोशल मीडिया पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर नाम और फोटो का दुरुपयोग करने, अवांछित संदेश भेजने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पिपरी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुर्धवा मोड़ निवासी आस्था कुमारी कनौजिया ने तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई गई है। इसके माध्यम से उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी आईडी से उन्हें और उनके परिचितों को संदेश भेजे जा रहे हैं। साथ ही, उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आस्था ने शिकायत में वाराणसी निवासी एक परिवार के सदस्यों पर उन्हें और उनके परिजनों को परेशान करने का आरोप लगाया है। पिपरी एसओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।