Sonebhadra News: खुशबू मामले में 3 दिन बाद दहेज हत्या की प्राथमिकी, पति गिरफ्तार

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बीजपुर। थानाक्षेत्र के सिरसोती गांव में तीन दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में आठ माह की गर्भवती महिला की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। मायके पक्ष की तहरीर पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज करते हुए बुधवार को पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उसका न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि सिरसोती गांव निवासी खुशबू (22) पत्नी सोनू कुमार भारती की गत रविवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई थी। ससुराल वालों का दावा था कि उसने फांसी लगा ली थी। सूचना पर पहुंची पीआरवी 112 उसे फंदे से उतार कर धनवंतरी चिकित्सालय ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बभनी थाना क्षेत्र के नधिरा निवासी उसकी मां शांति का दावा था कि एक साल पूर्व उसकी शादी हुई थी। उसके बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दिन में उनकी उनके बेटी से बात भी हुई थी। उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। रात दो बजे दामाद सोनू का उन्हें फोन आया कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है। भागते हुए वह और उसके परिवार के लोग बेटी के ससुराल पहुंचे तो पता चला कि उसका शव मोर्चरी हाउस में रखा हुआ है। आठ महीने की गर्भवती बेटी की मौत पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की गई। मायके वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर भी सौंपी। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पति सोनू को बुधवार की सुबह शिव मंदिर सिरसोती के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया गया। बता दें कि मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से छोड़कर चली गई थी। उससे दो बच्चे हैं।