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उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ एवं ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व विनय कुमार पांडेय और संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक सुरेश कुमार ने किया। इसमें जनपद के सभी विकास खंडों के ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा (वीपी जी राम जी) कर्मी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी और अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित मनरेगा कर्मचारी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने एचआर पॉलिसी लागू करने, नियमित मानदेय भुगतान सहित अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद पांच वर्षों से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इससे ग्राम रोजगार सेवक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर सुरेश प्रसाद, प्रभात सिंह चंदेल, श्याम बिहारी, प्रदीप सिंह राणा, अभिलाष आदि रहे।