Sonebhadra News: रोजगार सेवकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया धरना
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:55 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 10:55 PM IST
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ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के प्रदेशव्यापी आह्वान पर ग्राम रोजगार सेवकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित चार सूत्री मांगपत्र एडीएम को सौंपा।
उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ एवं ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व विनय कुमार पांडेय और संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक सुरेश कुमार ने किया। इसमें जनपद के सभी विकास खंडों के ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा (वीपी जी राम जी) कर्मी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी और अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित मनरेगा कर्मचारी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने एचआर पॉलिसी लागू करने, नियमित मानदेय भुगतान सहित अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद पांच वर्षों से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इससे ग्राम रोजगार सेवक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर सुरेश प्रसाद, प्रभात सिंह चंदेल, श्याम बिहारी, प्रदीप सिंह राणा, अभिलाष आदि रहे।
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उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ एवं ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व विनय कुमार पांडेय और संघर्ष मोर्चा के जिला संयोजक सुरेश कुमार ने किया। इसमें जनपद के सभी विकास खंडों के ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा (वीपी जी राम जी) कर्मी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी और अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित मनरेगा कर्मचारी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने एचआर पॉलिसी लागू करने, नियमित मानदेय भुगतान सहित अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद पांच वर्षों से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इससे ग्राम रोजगार सेवक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर सुरेश प्रसाद, प्रभात सिंह चंदेल, श्याम बिहारी, प्रदीप सिंह राणा, अभिलाष आदि रहे।
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