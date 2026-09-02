Sonebhadra News: पांच माह पहले बनी नाली दरकी

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गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर पांच अंजहीं मोहाल स्थित गल्ला मंडी में पांच महीने पहले 28 लाख की लागत से करीब 400 मीटर नाली का निर्माण कराया गया। अंजही मोहाल नगर का लो लैंड वार्ड है। ऐसे में जब जेई ने निरीक्षण किया तो नाली को दोबारा और गहरा किए जाने का निर्देश दिया। जिसके बाद नगर पालिका की ओर से संबंधित कार्यदायी संस्था के माध्यम से ही दोबारा नालियों को और गहरा किया जाने लगा। इस दौरान नाली जगह-जगह से दरकने लगी। जिसको लेकर व्यापारियों ने नाली की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने कहा कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री, गुणवत्ता, स्वीकृत लागत तथा कार्यदायी संस्था/ठेकेदार की जांच कराई जानी चाहिए। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने बताया कि नाली के दोबारा निर्माण में राजस्व की हानि नहीं हो रही है। लो लैंड के कारण नाली को गहरा किया जा रहा है। जिससे कुछ जगहों पर नालियां दरकी हैं। उसे संबंधित कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के द्वारा ही ठीक कराया जा रहा है।

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नगर के वार्ड नंबर पांच अंजही मोहाल में पानी निकासी न होने पर पांच माह पहले बनी नाली को दोबारा दुरुस्त कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने नाली को मानक के अनुरूप न बनाए जाने का आरोप लगाया। कहा कि बार-बार नाली बनाए जाने के कारण व्यापारियों को परेशानी हो रही है।