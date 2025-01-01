Sonebhadra News: लेन-देन के विवाद ने लिया हिंसक रूप, लाठी-डंडे और लोहे के रॉड से हमला, चार घायल, नौ के खिलाफ प्राथमिकी

सलखन । चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी बाजार में लेन-देन (बकाए रकम) के विवाद में जमकर मारपीट हुई। बकाए रकम का तगादा करने पर पहले एक युवक को पीटा गया। बाद में उलाहना देने पहुंचे दूसरे भाइयों पर भी लाठी-डंडे, लोहे के रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हाइवे किनारे मारपीट से जहां मौके पर कुछ समय के लिए अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई। वहीं पीड़ित पक्ष का दावा है कि सिर पर गंभीर चोट लगने से दो अचेत हो गए। उपचार के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर, पुलिस ने नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि आरोपियों में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हो चुकी है। फिलहाल पुलिस प्रकरण की हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। मारकुंडी बाजार निवासी आकाश गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि बुधवार की देर शाम उनका भाई गुरमा मोड़ पर कुछ सामान लेने गया हुआ था। उसी समय वहां प्रदीप यादव पहुंचे। आरोप है कि जैसे ही उसने प्रदीप से दुकान के बकाए के पैसे की मांग की। प्रदीप और उसके साथी संदीप यादव ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। जानकारी होने पर वह रात आठ बजे गोपाल व अन्य भाइयों के साथ इस बारे में बात करने संदीप के घर पहुंचा तो वहां पहुंचते ही संदीप, उसके भाई सचिन तथा शीतल, शिवकुमार, संदीप की मां ने उन पर लाठी-डंडे, रॉड से हमला कर दिया। सिर पर वार करने से वह, उसका भाई गोपाल, राहुल व चचेरे भाई अतुल गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर पर गहरी चोट लगने से राहुल व अतुल गुप्ता मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े और वहीं बेहोश हो गए। तत्काल उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उनका उपचार जारी है। दावा किया गया है कि आरोपियों को घटना के लिए कमलेश यादव उर्फ नेता ने शह दे रखा था। कमलेश को एक ट्रांसपोर्ट यूनियन का पदाधिकारी भी होने का दावा किया जा रहा है। हाईवे किनारे सरेबाजार मारपीट के पीछे कुछ और लोगों के शह की चर्चा है। प्रकरण को ट्रांसपोर्टिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चोपन थाना प्रभारी गोपाल जी गुप्ता के मुताबिक तहरीर में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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