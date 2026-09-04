Sonebhadra News: दहेज में दो बीघा जमीन की मांग, विवाहिता की पिटाई का आरोप

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महिला थाना पुलिस को दी तहरीर में सुशीला ने बताया कि उसकी शादी चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कैलाशपुरी निवासी किशन से वर्ष 2016 में हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसके नाम एक लाख रुपये का लोन कराया गया, जिसकी रकम भी जमा नहीं की गई। तहरीर के अनुसार 25 अगस्त की रात करीब नौ बजे पति किशन, ससुर राजकुमार और सास मीरा देवी ने दो बीघा जमीन दिलाने की मांग को लेकर उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना प्रभारी सविता सरोज ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज में दो बीघा जमीन की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर महिला थाना पुलिस ने पति, सास-ससुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।