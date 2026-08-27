Sonebhadra News: बरैला महादेव के 70वें शृंगार समारोह में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:06 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज नगर से सटे बरैला गांव स्थित प्राचीन बरैला महादेव मंदिर में सावन के अंतिम बुधवार को 70वां भव्य शृंगार समारोह आयोजित हुआ। बरैला बाबा भोलेनाथ शृंगार समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने बाबा के अलौकिक शृंगार के दर्शन-पूजन कर रात्रि भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। फूलों से किए गए आकर्षक शृंगार और सजावट से मंदिर परिसर मनोहारी नजर आया। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई और देर रात तक दर्शन-पूजन का सिलसिला चलता रहा। बारिश थमने के बाद शाम को मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और बढ़ गई। भजन-कीर्तन मंडली ने शिव भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया।
विज्ञापन