Sonebhadra News: सराफा की दुकान में डकैती में शामिल बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

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यूपी सीमा से सटे सिंगरौली जिले के जयंत चौकी क्षेत्र में 17 सितंबर की शाम छह बदमाश असलहा लेकर कंचन ज्वेलर्स में पहुंचे थे। बदमाशों ने दुकान संचालक और वहां मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर मोबाइल फोन छीने और सोने-चांदी के आभूषण व नकदी लूट ली थी। विरोध करने पर फायरिंग भी की गई थी, जिसमें दुकान संचालक के सिर में छर्रे लगे थे, जबकि एक कर्मचारी की कलाई में गोली लगी थी। इसके बाद बदमाश बाइक से भाग गए थे।एएसपी ऑपरेशन ऋषभ रुणवाल ने पुलिस लाइन सभागार में मीडिया को बताया कि शुक्रवार की सुबह सूचना पर सीओ पिपरी हर्ष पांडेय के नेतृत्व में अनपरा, शक्तिनगर, पिपरी पुलिस और एसओजी की टीम ने बेलवादह पिकनिक स्पॉट मोड़ के पास डी-प्लांट रोड डिबुलगंज में चेकिंग शुरू की। दो संदिग्ध बाइक से आते दिखे। पुलिस के रोकने पर वे पिपरी की ओर भागने लगे। पीछा करने पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रोशन कुमार स्वीपर (25) के पैर में गोली लगी। वह शक्तिनगर का निवासी है।उसे अस्पताल भेजा गया। उसका साथी अनपरा निवासी राहुल अनपरा जंगल की ओर भाग गया। आरोपी के पास से पिस्टल, कीपैड मोबाइल, 50 हजार रुपये और सोने के टॉप्स, कान का सुई-धागा, ईयर रिंग व मंगलसूत्र का लॉकेट बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार आभूषणों पर कंचन ज्वैलर्स के टैग लगे मिले हैं।गढ़वा से चोरी की गई थी बाइकएएसपी ने बताया कि पूछताछ में रोशन ने बताया कि डकैती में छह लोग शामिल थे और दो अपाचे बाइक से जयंत पहुंचे थे। दोनों बाइक पहले झारखंड के भवनाथपुर और रंका क्षेत्र से लूटी गई थीं। पुलिस ने उसके कब्जे से सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली बाइक बरामद की है। दूसरे वाहन और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनपरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में सात मामले पहले से दर्ज हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।मप्र पुलिस ने भी दो बदमाशों को दबोचाशक्तिनगर। जयंत के कंचन ज्वेलर्स में हुई करीब 50 लाख रुपये की डकैती के मामले में सिंगरौली पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रीवा आईजी गौरव सिंह राजपूत ने बताया कि अनपरा के पास बाइक से भाग रहे झारखंड निवासी अनुराग चंद्रवंशी और लकी पासवान को गिरफ्तार किया गया।200.7 ग्राम सोना, 205.419 ग्राम चांदी और 1.04 लाख रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा दो बाइक, एक पिस्टल और दो तमंचे भी बरामद किए गए। लूटे गए आभूषणों में 70 फीसदी बरामद हो चुके हैं। फरार तीन अन्य आरोपियों की पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं।