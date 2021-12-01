Sonebhadra News: पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:07 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:07 AM IST
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सोनभद्र। जिला गंगा समिति के तत्वावधान में राजकीय पॉलिटेक्निक सोनभद्र में शुक्रवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने रंगोली, भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता के साथ स्वच्छता अभियान में भाग लेकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार ने विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। राजकीय पॉलिटेक्निक चोपन के प्रधानाचार्य मुकेश चंद्र आनंद और जिला परियोजना अधिकारी महेंद्र गौतम ने विद्यार्थियों को स्वच्छता, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया।
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