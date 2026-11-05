Sonebhadra News: टेंपो से गिरकर कक्षा-3 के छात्र की मौत, घर में मातम

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वहां से उसे सीएचसी भेजा गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिशु दो भाइयों में बड़ा था। उसकी एक छोटी बहन भी है। हादसे के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। दुद्धी कोतवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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दुद्धी। कोतवाली क्षेत्र के कटौली गांव में बृहस्पतिवार को टेंपो से गिरकर 10 वर्षीय छात्र रिशु राज की मौत हो गई। वह गांव के एक निजी विद्यालय में कक्षा तीन का छात्र था। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों के अनुसार रिशु गांव के कुछ बच्चों के साथ पड़ोसी के टेंपो से घूमने निकला था। सुबह करीब साढ़े छह बजे सेमर मोड़ से कसिवा मोड़ की ओर जाते समय चालक सीट पर बैठे एक बालक ने अचानक टेंपो मोड़ दिया। इससे रिशु नीचे गिरकर पहिये की चपेट में आ गया। हादसे के बाद बच्चों ने घायल रिशु को टेंपो में रखा और उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे दुद्धी के एक निजी अस्पताल ले गए।