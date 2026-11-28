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आरोग्य मेला : जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे

परामर्श शिविर : पति-पत्नी के बीच विवादों के समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज महिला थाना परिसर में परिवार परामर्श शिविर। सुबह 10 बजे

रोजगार मेला : कोन स्थित पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में रोजगार मेला। सुबह 10 बजे

स्वास्थ्य शिविर : घोरावल तहसील क्षेत्र के शिवद्वार समेत 21 स्थानों पर संत रविदास स्वास्थ्य सेवा यात्रा की ओर से स्वास्थ्य शिविर। सुबह 10 बजे

शिविर : चुर्क पुलिस लाइन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सुबह 10 बजे

बूथ दिवस : रॉबर्ट्सगंज नगर के राजा शारदा महेश इंटर काॅलेज पोलिंग बूथ पर मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान के तहत शिविर। सुबह 10 बजे

ट्रायल : प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल तियरा स्थित विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह आठ बजे।