Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:56 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:56 PM IST
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संगोष्ठी : कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता-विरोधी एवं अहिंसा के महत्व पर विकास भवन सभागार में विचार गोष्ठी। दोपहर 12 बजे।
जयंती : पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर रॉबर्ट्सगंज के उरमौरा स्थित कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय में संगोष्ठी। दोपहर 12 बजे।
मेला : मारकुंडी के टोला कोनियवां स्थित बेचूवीर बाबा धाम में तीन दिवसीय मेल के दूसरे दिन विविध धार्मिक अनुष्ठान। दोपहर 1 बजे।
दीपदान : वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर रॉबर्ट्सगंज के चाचा नेहरू पार्क में 501 दीप प्रज्ज्वलन। शाम 4 बजे।
कथा : घोरावल के बाबा अड़बंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।
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जयंती : पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर रॉबर्ट्सगंज के उरमौरा स्थित कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय में संगोष्ठी। दोपहर 12 बजे।
मेला : मारकुंडी के टोला कोनियवां स्थित बेचूवीर बाबा धाम में तीन दिवसीय मेल के दूसरे दिन विविध धार्मिक अनुष्ठान। दोपहर 1 बजे।
दीपदान : वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर रॉबर्ट्सगंज के चाचा नेहरू पार्क में 501 दीप प्रज्ज्वलन। शाम 4 बजे।
कथा : घोरावल के बाबा अड़बंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।