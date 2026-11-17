विज्ञापन



रोजगार मेला : उरमौरा स्थित डायट परिसर में रोजगार मेला। सुबह 10 बजे

साहित्य सम्मान : रॉबर्ट्सगंज के विंध्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ठाकुर प्रसाद सिंह स्मृति साहित्य सम्मान समारोह। सुबह 11 बजे

पूजन : कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी पर रॉबर्ट्सगंज के दंडइत बाबा मंदिर परिसर में आंवला वृक्ष की पूजा। सुबह 11 बजे।

बैठक : मतदाता सूची में 18-19 आयु वर्ग के नए मतदाताओं का नाम जोड़वाने के लिए डिग्री कॉलेज के प्राचार्याें की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक। दोपहर 1 बजे।

कथा : घोरावल के बाबा अड़बंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में साध्वी विरागा जी प्रवचन करेंगी। शाम 6 बजे।

चौपाल : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री व जिले के प्रभारी हंसराज विश्वकर्मा की ग्राम पंचायत चुर्क के पंचायत भवन पर चौपाल। सुबह 9 बजे।